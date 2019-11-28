Глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в уходящем году, определили планы на предстоящий период.

Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи в узком формате проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам взаимодействия государств-участников.

«Мы намерены развивать политическое сотрудничество в рамках ОДКБ, укреплять военно-силовой потенциал Организации и противодействовать современным вызовам и угрозам», — подчеркнул Президент.

Отмечая необходимость наращивания политического диалога в области международной безопасности, Глава государства заострил внимание на ответственности ОДКБ за обеспечение безопасности территории, расположенной в центре Евразии. По его мнению, Организация могла бы выступить с более активной позиции, связывая Европу и Азию в единую Евразийскую платформу безопасности.

Для достижения этой цели Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть ряд задач. В частности, он указал на необходимость поработать над международной репутацией ОДКБ.

«Мы не противостоим кому-либо, а напротив – готовы к взаимовыгодному диалогу. Этот принцип важно продвигать», — сказал Президент Казахстана.

В данном контексте Глава государства напомнил о важности принятого в мае текущего года Открытого обращения глав МИД стран-членов ОДКБ к контрпартнерам из НАТО, которое касалось укрепления взаимного доверия и развития сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития институтов Партнера и Наблюдателя при ОДКБ, решение о создании которых было принято в прошлом году в столице Казахстана. По его мнению, первые результаты деятельности этих институтов уже заметны.

Президент также призвал наращивать экспертно-диалоговую инфраструктуру вокруг ОДКБ. Как считает Глава государства, целесообразно подумать об организации в рамках одной из следующих сессий Совета коллективной безопасности международной конференции на уровне министров, секретарей Совбезов, крупных экспертов и зарубежных гостей.

В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел Мюнхенскую конференцию, которая, по его мнению, изначально задумывалась как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО, а в настоящее время является авторитетным форумом для обсуждения самых насущных проблем безопасности Европы.

В выступлении был поднят вопрос противодействия терроризму в зоне ответственности ОДКБ, в частности, в Афганистане.

«Официальные власти сегодня контролируют только чуть более половины территории страны, на которой проживает 65 % населения. Остальная часть Афганистана находится под контролем террористических организаций. Имея такой источник угроз с юга, ОДКБ крайне необходимо держать в тонусе силы и средства по борьбе с международным терроризмом и другими угрозами», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства проинформировал участников Саммита о результатах специальной гуманитарной операции «Жусан», в ходе которой профильными органами Казахстана из Сирии было эвакуировано 595 наших граждан, среди которых свыше 400 детей. Президент сообщил, что буквально накануне был осуществлен вывоз группы детей из Ирака.

Касым-Жомарт Токаев также привлек внимание к вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и укрепления сотрудничества в сфере информационной и кибербезопасности.

Завершая свое выступление, руководитель казахстанской делегации поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за серьезные успехи кыргызского председательства в ОДКБ, а также поздравил российских коллег, к которым перешло председательство в Организации.

По итогам Саммита лидеры государств-членов ОДКБ приняли политическое Заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности.

Принятые в Бишкеке документы направлены на дальнейшее развитие взаимодействия в рамках ОДКБ. Они демонстрируют открытость Организации и ее позитивный настрой на расширение сотрудничества с другими странами и международными структурами.

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По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ подписано 17 документов, в том числе Заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности и 14 решений Совета коллективной безопасности:

1. «О Плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;

2. «О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности»;

3. «О внесении изменений в Положение о Совете коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности»;

4. «О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности»;

5. «О Плане коллективных действий государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019 – 2021 годы»;

6. «О Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье»;

7. «О базовой организации в области развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности»;

8. «О Положении о порядке организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Организации Договора о коллективной безопасности»;

9. «О внесении изменений в Положение об операции постоянного действия государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»)»;

10. «О внесении изменений в Положение о Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности»;

11. «Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2018 год»;

12. «О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год»;

13. «О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности»;

14. «О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности».

Также были приняты другие документы по вопросам функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ.