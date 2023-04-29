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    Глава государства принял участие в городском субботнике

    29 Апреля 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках экологического месячника «Жасыл Астана» Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе субботника Глава государства побеседовал с волонтерами и студентами.

    «Казахстан - наш общий дом, мы должны соблюдать в нем порядок. Нужно высаживать деревья, содержать улицы в чистоте. Это наш гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Участники субботника посадили 2 саженца сосны и 39 саженцев липы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Астана Экология Токаев Касым-Жомарт
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