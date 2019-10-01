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    Глава государства принял участие в форуме «Транзитный потенциал Евразийского континента»

    1 Октября 2019, 23:11

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе международного форума «Транзитный потенциал Евразийского континента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Мероприятие такого формата стало нововведением для ЕАЭС. По решению ВЕЭС подобные форумы будут проводиться председательствующей стороной на регулярной основе по различным тематикам, представляющим интерес для государств-участников интеграционного объединения.

    На форуме в Ереване обсуждались вопросы развития транспортно-логистической отрасли, укрепления транзитных возможностей стран ЕАЭС.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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