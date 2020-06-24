Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата», - сообщил Берик Уали.





Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Москву. Он принял участие в параде Победы. Республику Казахстан на параде представлял парадный расчет из 55 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана.



