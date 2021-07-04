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    18:56, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Глава государства принял участие в церемонии открытия памятника Елбасы

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Монумент расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Развязав церемониальную ленту памятника, Президент обратился с речью к присутствующим на церемонии.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежегодно накануне Дня столицы возводятся новые комплексы, украшающие духовный облик города. Он напомнил, что в прошлом году был построен музей Библиотеки Елбасы, а открывшийся рядом парк стал уютным местом отдыха горожан.

    - Поэтому именно здесь сегодня мы открываем исторический памятник, установленный в честь Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Закономерно, что это скульптурное произведение было возведено в юбилейный год, – убежден Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев отметил исключительный вклад Нурсултана Назарбаева в формирование основ государственности, делимитацию и демаркацию государственной границы, преодоление глобальных кризисов, укрепление международного авторитета страны.

    – Елбасы выдвинул множество международных инициатив и вывел нашу страну на передовую глобальной политики. Весь мир знает его как великого политика, историческую личность. Нынешнее и будущее поколение Казахстана должны ровняться на великого сына своего народа, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Как подчеркнул Глава государства, в условиях опаснейших вызовов и тотальной разрухи тех лет Елбасы сумел вселить в людей веру в собственные силы и уверенность в завтрашнем дне.

    – Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей Независимости, – заявил Президент.

    Кроме того, Глава государства напомнил, что дальновидные инициативы Первого Президента лежат в основе политических и экономических достижений нашего государства.

    – Стратегический курс Елбасы является незыблемой основой нашей политики, направленной на дальнейшую модернизацию страны. В быстроменяющемся мире для успешной реализации реформ нам нужны четкие идеологические ориентиры и устойчивая ценностная основа, – сказал Президент.

    В данном контексте Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что, воздвигая монументы в честь выдающихся личностей, мы тем самым выстраиваем платформу для духовного возрождения нации.

    В этой связи Президент сообщил, что в ближайшее время будут открыты памятники, увековечивающие образы Алихана Бокейхана, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова, Каныша Сатпаева и других великих людей.

    В завершение Глава государства поздравил народ Казахстана с предстоящим Днем столицы.


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