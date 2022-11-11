Глава государства принял участие в акции по посадке деревьев в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Президент РК вместе с лидерами стран – участниц саммита Организации тюркских государств принял участие в акции по посадке деревьев на площади Регистан в городе Самарканде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

С целью укрепления единства тюркского мира мероприятия по посадке саженцев были одновременно организованы в 14 областях Узбекистана, казахстанском городе Туркестане, а также в столицах Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Венгрии.





Фото: akorda.kz