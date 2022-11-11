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    Глава государства принял участие в акции по посадке деревьев в Самарканде

    11 Ноября 2022, 15:38

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Президент РК вместе с лидерами стран – участниц саммита Организации тюркских государств принял участие в акции по посадке деревьев на площади Регистан в городе Самарканде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    С целью укрепления единства тюркского мира мероприятия по посадке саженцев были одновременно организованы в 14 областях Узбекистана, казахстанском городе Туркестане, а также в столицах Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Венгрии.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан Тюркский мир
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