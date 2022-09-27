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    Глава государства принял участие в акции экоактивистов

    27 Сентября 2022, 13:59

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вместе с молодыми экоактивистами Туркестанской области Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в посадке деревьев в Ботаническом саду. В беседе с участниками мероприятия Глава государства подчеркнул, что патриотизм начинается с честного труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда. Каждый гражданин нашей страны должен быть трудолюбивым. Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение – наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель – открыть дорогу молодежи», - сказал Президент.




    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Туркестанская область Экология Видео Молодежь Туркестан
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