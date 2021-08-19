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    Глава государства принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу

    19 Августа 2021, 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В начале беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Тери Хакалу с недавним назначением на пост Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии, пожелав ей успехов в дальнейшей деятельности.

    В свою очередь Тери Хакала передала Президенту Казахстана послание Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, в котором он подтвердил приглашение казахстанскому лидеру совершить визит в Брюссель до конца текущего года.

    Касым-Жомарт Токаев положительно охарактеризовал текущее состояние стратегического взаимодействия Казахстана с Европейским Союзом, мощный импульс которому придало вступившее в силу в марте 2020 года Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.


    – Мы высоко ценим динамичные торгово-экономические и инвестиционные связи с Европейским Союзом. Казахстан является ведущим торговым партнером ЕС в Центральной Азии. По итогам 2020 года двусторонняя торговля приблизилась к отметке в 24 миллиарда долларов, – сказал Президент Казахстана.

    Глава государства и Спецпредставитель Евросоюза среди перспективных векторов взаимодействия на посткризисном этапе назвали возобновляемую энергетику, высокие технологии, инфраструктуру и здравоохранение.

    В ходе обсуждения международной повестки дня основное внимание было уделено ситуации в Афганистане.

    Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами, вызванными резким изменением военно-политической обстановки в этой стране. По его словам, основную тяжесть возникающих рисков сегодня несут государства Центральной Азии, находящиеся в непосредственной близости от очагов напряженности.

    Участники встречи высказались за скорейшее восстановление стабильности и общественного порядка на всей территории Афганистана, соблюдение основополагающих прав и свобод человека, обеспечение беспрепятственной эвакуации из международного аэропорта Кабула.

    Президент Казахстана и Спецпредставитель ЕС подтвердили готовность поддерживать контакты по данной проблематике с учетом ее важности для отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом.

    Тери Хакала приветствовала предстоящее проведение в Женеве министерской конференции ВТО под председательством Казахстана.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия в Центральной Азии, в том числе в контексте итогов III консультативной встречи глав государств региона в Туркменистане.

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    Президент Казахстана Евросоюз
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