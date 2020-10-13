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    Глава государства принял ректора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

    13 Октября 2020, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял ректора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства был проинформирован о текущей деятельности Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и планах по реализации Стратегии развития учебного заведения на 2020-2025 годы.

    Положительно оценив результаты работы ЕНУ, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости укрепления его международного статуса в качестве лидирующего вуза в регионе.

    Главе государства также рассказали об открытии Академии Абая на базе университета. Президент подчеркнул важность работы по популяризации наследия Абая Кунанбайулы за рубежом в качестве бренда.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Ерлану Сыдыкову ряд поручений, в том числе по строительству на базе Евразийского национального университета учебно-лабораторного комплекса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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