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    Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова

    2 Февраля 2022, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах деятельности нефтяной компании в Казахстане и планах по реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Вагит Алекперов проинформировал Президента о динамично развивающемся сотрудничестве между национальной компанией «Казмунайгаз» и ПАО «Лукойл» по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Заключены контракты на недропользование и начаты работы в рамках проектов Женис и Аль-Фараби. Также «Лукойл» является стратегическим партнером по освоению морских месторождений Каламкас-море и Хазар.

    Глава государства отметил важность максимального привлечения казахстанских компаний и местных трудовых ресурсов к осуществлению субподрядных работ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Промышленность Нефть Сотрудничество
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