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Глава государства принял президента Назарбаев Университета

9 Февраля 2022 15:19
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Глава государства принял президента Назарбаев Университета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял президента Назарбаев Университета Шигео Катсу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Назарбаев Университета и планах на предстоящий период.

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах.

По словам Шигео Катсу, Университет готов внести свой вклад в повышение конкурентоспособности высшего образования в Казахстане. Деятельность учебного заведения ориентирована на содействие модернизации национальной экономики и социальной сферы в нашей стране.

Глава государства подтвердил намерение посетить Назарбаев Университет в ближайшее время. Поздравив Шигео Катсу с 70-летним юбилеем, Президент Казахстана выразил ему благодарность за высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо образования Казахстана.

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#Президент Казахстана   #Образование   #Вузы   #Назарбаев университет  
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