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    Глава государства принял президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова

    23 Января 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова. В ходе беседы были обсуждены вопросы развития шахмат в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об итогах недавних международных турниров, организованных в Казахстане совместно с Международной шахматной федерацией (FIDE).

    Тимур Турлов поделился планами работы федерации на предстоящий период. В частности, предстоит реализовать поставленную Президентом задачу по увеличению в 2 раза количества шахматных секций с нынешних 7 до 14 тысяч, продолжить работу по популяризации шахмат, тем самым внося вклад в формирование интеллектуальной нации. Также федерация намерена реализовать потенциал лидеров сборной Казахстана и вырастить новых чемпионов.

    Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам, который планируется провести в Астане с 7 апреля по 1 мая текущего года.

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил успехи отечественных мастеров на мировой арене. По его словам, организация в нашей стране крупных соревнований с участием ведущих шахматистов планеты будет способствовать росту популярности этого спорта, в том числе среди детей и молодежи.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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