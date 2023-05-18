Глава государства принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня. Во время беседы были обсуждены дальнейшие планы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций по развитию деятельности в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил сотрудничество с банком и отметил, что наша страна одна из первых поддержала инициативу Китая по его созданию в 2015 году. За этот период в Казахстане с участием АБИИ были реализованы проекты в сферах зеленой энергетики и борьбы с последствиями пандемии.

Стороны рассмотрели возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.