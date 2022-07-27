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    Глава государства принял Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили

    27 Июля 2022, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК принял Премьер-министра Грузии. Приветствуя Ираклия Гарибашвили, Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества, а также важность объединения совместных усилий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Я надеюсь, что Ваш визит будет успешным. Как я знаю, программа визита очень насыщенная, запланирован ряд встреч, которые придадут дополнительный импульс развитию взаимодействия между Казахстаном и Грузией. Нас связывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. Наша задача – укреплять и развивать дальше наши дружественные отношения, – подчеркнул Президент.

    В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества Казахстана и Грузии.

    Отдельное внимание собеседники уделили транспортно-логистическому взаимодействию. Казахстан предлагает рассматривать наш рынок как ворота в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай. Страны являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, играющему важную роль в укреплении связей между странами региона.

    В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и вновь подтвердил заинтересованность его страны в укреплении контактов.

    – У нас прекрасные отношения дружбы и многогранного сотрудничества. Я приехал с важным посылом – мы заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах. Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вырос на 150 %. Конечно, у нас большие возможности для расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу, - отметил Премьер-министр Грузии.

    В завершение Глава государства передал слова приветствия Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Грузия Токаев Касым-Жомарт
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