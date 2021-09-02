Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина

    2 Сентября 2021, 19:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о намечаемых мерах по реализации его Послания народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Премьер-министр доложил, что к 7 сентября будет подготовлен Общенациональный план, который будет представлен на утверждение Главе государства. Данный план будет включать в себя меры, предусматривающие обеспечение устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшение уровня благосостояния граждан, повышение эффективности систем здравоохранения и образования, совершенствование региональной политики.

    Аскар Мамин сообщил об улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, на протяжении последних двух недель индекс репродуктивности вируса не превышает 1 и в настоящее время составляет 0,87. Загруженность инфекционных и реанимационных коек снизилась до 40 %. На сегодняшний день свыше 6,7 млн человек вакцинировано первым компонентом, более 5,5 млн человек – вторым.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о предстоящей работе по снижению импортозависимости и недопущению резкого колебания цен на социально значимые продовольственные товары, о ходе уборочной кампании и других актуальных вопросах экономического развития страны.

    В завершение Президент дал Премьер-министру ряд конкретных поручений, направленных на полную реализацию его Послания. Глава государства отметил особую важность скоординированной и эффективной работы Правительства и акимов регионов с целью коренного улучшения социально-экономической ситуации в стране.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Акорда Аскар Мамин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов