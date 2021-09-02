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Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина

2 Сентября 2021 19:09
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Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о намечаемых мерах по реализации его Послания народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Премьер-министр доложил, что к 7 сентября будет подготовлен Общенациональный план, который будет представлен на утверждение Главе государства. Данный план будет включать в себя меры, предусматривающие обеспечение устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшение уровня благосостояния граждан, повышение эффективности систем здравоохранения и образования, совершенствование региональной политики.

Аскар Мамин сообщил об улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, на протяжении последних двух недель индекс репродуктивности вируса не превышает 1 и в настоящее время составляет 0,87. Загруженность инфекционных и реанимационных коек снизилась до 40 %. На сегодняшний день свыше 6,7 млн человек вакцинировано первым компонентом, более 5,5 млн человек – вторым.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о предстоящей работе по снижению импортозависимости и недопущению резкого колебания цен на социально значимые продовольственные товары, о ходе уборочной кампании и других актуальных вопросах экономического развития страны.

В завершение Президент дал Премьер-министру ряд конкретных поручений, направленных на полную реализацию его Послания. Глава государства отметил особую важность скоординированной и эффективной работы Правительства и акимов регионов с целью коренного улучшения социально-экономической ситуации в стране.


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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Акорда   #Аскар Мамин  
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