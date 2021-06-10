Глава государства принял Премьер-Министра Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития Казахстана за январь-май 2021 года, санитарно-эпидемиологической обстановке и завершении посевной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Премьер-министр отметил, что экономика Казахстана вошла в стадию постпандемического восстановления. Темпы роста ВВП за январь-май составили 1,6% к соответствующему периоду прошлого года.

По словам Аскара Мамина, основными драйверами развития стали обрабатывающая промышленность, показавшая рост на уровне 7,2% (динамичный рост отмечен в машиностроении, производстве строительных материалов, легкой промышленности и др.); а также строительный сектор.

Наблюдается высокая инвестиционная активность в недобывающих секторах экономики. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 25,5%.

Президент был проинформирован о завершении весенне-полевых работ, по итогам которых посевные площади увеличились на 78,2 тысячи гектаров до 22,7 млн гектаров земли.

Правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению сева. На весенне-полевые работы выделено 128 млрд тенге, 380 тысяч тонн дизельного топлива по цене на 14% ниже рыночной, отгружено 405,3 тысячи тонн удобрений.

Премьер-министр отметил улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Казахстан по темпам распространения Covid-19 перешел из «желтой» в «зеленую» зону. Уровень заболеваемости за неделю снизился на 30%, индекс репродуктивности вируса – до 0,84, занятость инфекционных коек сократилась до 24%, реанимационных – до 21%.

В «красной зоне» находится город Нур-Султан, в «желтой зоне» – 6 регионов: г. Алматы, Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и Карагандинская области. Остальные 10 регионов – в «зеленой зоне».

На сегодняшний день около 2,4 млн человек вакцинировано первым компонентом, порядка 1,3 млн человек – вторым компонентом.

Глава государства отметил важность поддержания высоких темпов вакцинации населения и продолжения противоэпидемических мероприятий.

По итогам встречи Президент поручил уделить особое внимание реализации мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, регулированию ценообразования на строительные материалы, наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора.