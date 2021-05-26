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    Глава государства принял Премьер-Министра Аскара Мамина

    26 Мая 2021, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о санитарно-эпидемиологической обстановке, ходе вакцинации населения, а также об актуальных вопросах социально-экономического развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам Премьер-Министра, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Казахстан по темпам распространения COVID-19 перешел из «красной» в «желтую» зону. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,94. Инфекционные отделения заполнены на 33 %, реанимационные – на 25 %. Наращиваются темпы вакцинации. На сегодняшний день в Казахстане сделано 3 млн прививок, из них 2 млн человек вакцинированы первым компонентом, почти 1 млн человек – вторым.

    Глава государства был проинформирован о планах по исполнению Дорожной карты занятости в 2021 году. Аскар Мамин отметил, что на реализацию Дорожной карты занятости в текущем году выделено 300 млрд тенге, будет создано 35,6 тысячи рабочих мест, в том числе свыше 20 тысяч постоянных рабочих мест.

    Касым-Жомарту Токаеву также был представлен доклад о реализации пилотного режима новой системы оплаты труда государственных служащих. Участниками пилотного проекта в 2018 г. стали Агентство по делам государственной службы, Агентство по противодействию коррупции, Министерство юстиции, акиматы ряда регионов. В результате эксперимента в государственных органах, участвующих в проекте, сменяемость кадров снизилась с 4,9 % до 3,5 %, повышена привлекательность госслужбы (конкурс на 1 место возрос в 3,4 раза), снижены диспропорции в оплате труда в центре и регионах с 70 % до 16 %.

    Глава государства поручил масштабировать данный проект в местных исполнительных органах, а также в центральных государственных органах. Одновременно следует продолжить работу по поэтапному сокращению численности государственных служащих и оптимизации организационной структуры государственного аппарата. Президент считает важным направить средства, высвободившиеся в ходе реструктуризации, на повышение оплаты труда.

    В ходе встречи также были рассмотрены меры по наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего бизнеса, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора и другие актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Акорда Здравоохранение Экономика
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