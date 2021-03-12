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Глава государства принял Премьер-Министра Аскара Мамина

12 Марта 2021, 12:12
Глава государства принял Премьер-Министра Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об итогах социально-экономического развития страны за январь-февраль текущего года и санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно представленным данным, за отчетный период реальный сектор экономики демонстрирует устойчивую положительную динамику. В частности, высокие темпы развития показали обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство. Наблюдается постепенное восстановление сектора услуг. Положительные показатели достигнуты в отрасли информации и связи. Стабильный рост отмечается в производстве продуктов питания, легкой промышленности, химической промышленности, металлургическом производстве, включая производство цветных металлов, машиностроении, фармацевтике.

Президент был проинформирован об итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на котором согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти на 20 тысяч баррелей. Это позволит умеренно увеличить темпы роста в горнодобывающем секторе.

В ходе встречи была рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. По словам Премьер-Министра, ситуация находится под контролем: показатель репродуктивности вируса по республике составляет 0,9, загруженность инфекционных коек – 23 %, реанимационных – 16 %.

Главе государства также доложили о принимаемых мерах по привлечению инвестиций, поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.


Президент Казахстана   Премьер-министр РК   Акорда   Экономика  
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