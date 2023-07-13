Глава государства принял Премьер-министра Алихана Смаилова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за 6 месяцев текущего года, а также о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как сообщил Алихан Смаилов, в результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий.



Кроме того, обнаружены недочеты в работе министерства энергетики, АО «KEGOC», ТОО «МАЭК» и АО «НК «КазМунайГаз».