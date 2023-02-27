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    Глава государства принял Премьер-Министра Алихана Смаилова

    27 Февраля 2023, 15:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент заслушал отчет Премьер-Министра Алихана Смаилова о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне. Реальный рост ВВП Казахстана планируется на уровне 4%, цена на нефть – 85 долларов за баррель.

    Как сообщил Премьер-Министр, расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 трлн тенге за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета. В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы на развитие малых и моногородов, реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі», обеспечение населенных пунктов газоснабжением, строительство и реконструкцию систем теплоснабжения, поддержание продовольственной безопасности и создание условий для массовой занятости в сельской местности.

    Для развития транспортной инфраструктуры и логистики запланировано финансирование строительства и реконструкции дорог, обновление подвижного состава и приобретение пассажирских вагонов. Также предусматривается финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности, для обеспечения обороноспособности и безопасности страны дополнительно выделяются средства на модернизацию армии и улучшения условий военной службы.

    Глава государства подчеркнул важность усиления контроля над расходованием бюджетных средств в целях обеспечения максимального социально-экономического эффекта.



    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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