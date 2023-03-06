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    Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову

    6 Марта 2023, 13:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 124 объектах с охватом 5 трлн тенге бюджетных средств.

    Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году.

    В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и другие.

    По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей трансформации Высшей аудиторской палаты и развитию системы государственного аудита.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт Высшая аудиторская палата РК
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