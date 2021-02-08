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Глава государства принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Февраля 2021, 13:06
Глава государства принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о состоянии судейского корпуса страны, а также об итогах деятельности Высшего Судебного Совета за 2020 год и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о ходе реализации его поручений, которые были даны в Послании народу Казахстана и на республиканском съезде судей.

Кроме того, Президенту было доложено о внедрении современных HR и цифровых технологий, которые применяются в работе Высшего Судебного Совета для улучшения качества отбора судей.

В завершение встречи Глава государства поручил Талгату Донакову продолжить внедрение новых технологий в работу Совета, а также провести качественный отбор судейских кадров во вновь создаваемые административные суды.


Президент Казахстана   Суды   Акорда  
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