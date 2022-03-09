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    Глава государства принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа

    9 Марта 2022, 18:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2021 год. В том числе о мерах по совершенствованию отбора судей, формированию судейского кадрового резерва и о состоянии дисциплинарной практики в отношении судей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам Дениса Шиппа, деятельность Совета строится на принципах прозрачности и объективности, с широким применением современных HR-инструментов и активным привлечением представителей юридической общественности.

    При отборе судей осуществляется объективная оценка их профессиональных и личностных качеств, всесторонне изучается общественное мнение.

    При этом в 2021 году впервые за последние годы наблюдается превышение количества лиц, пополнивших судебную систему, по сравнению с судьями, покинувшими ее. Так, в судебный корпус впервые назначено 103 человека, а прекращены полномочия 90 судей.

    Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о перспективных направлениях работы, призванных обеспечить максимальное обновление судейских кадров и привлечение в судебную систему опытных специалистов. В рамках реализации законодательных новелл по вопросам отбора судей в этом году планируется проведение отдельного конкурса для узких специалистов на должности судей областных судов.

    В целях дальнейшего повышения прозрачности проводится работа по расширению участия представителей юридической общественности в деятельности Совета.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Суды Акорда
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