Глава государства принял председателя Верховного суда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы отбора новых судей, прозрачности проведения процедур конкурса и объективного продвижения кадров.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об увольнении в 2019 году по отрицательным мотивам 37 судей, которые принимали незаконные решения, нарушали судейскую этику, не прошли аттестацию. Ряд судей был привлечен к дисциплинарной и уголовной ответственности.
Жакип Асанов сообщил Президенту о мерах, направленных на повышение качества судебных решений.
По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по исполнению задач, поставленных в Плане нации «100 конкретных шагов» и Послании народу Казахстана. Важной задачей, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является внедрение административной юстиции как механизма разрешения правовых споров между государственными органами и гражданами.
Президентом также поставлена задача продолжения реформы судебной системы.
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