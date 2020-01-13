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Глава государства принял председателя Верховного суда

13 Января 2020 19:04
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Глава государства принял председателя Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи были рассмотрены вопросы отбора новых судей, прозрачности проведения процедур конкурса и объективного продвижения кадров.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об увольнении в 2019 году по отрицательным мотивам 37 судей, которые принимали незаконные решения, нарушали судейскую этику, не прошли аттестацию. Ряд судей был привлечен к дисциплинарной и уголовной ответственности.

Жакип Асанов сообщил Президенту о мерах, направленных на повышение качества судебных решений.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по исполнению задач, поставленных в Плане нации «100 конкретных шагов» и Послании народу Казахстана. Важной задачей, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является внедрение административной юстиции как механизма разрешения правовых споров между государственными органами и гражданами.

Президентом также поставлена задача продолжения реформы судебной системы.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Суды,
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