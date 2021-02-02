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    Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова

    2 Февраля 2021, 15:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Председатель Верховного суда сообщил, что с 1 июля 2021 года, когда будет введён в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, суды начнут рассматривать иски к госструктурам исходя из мирового принципа административной юстиции «презумпции виновности государственного органа».

    По словам Жакипа Асанова, зарубежный опыт свидетельствует о том, что введение административной юстиции ведет к повышению дисциплины госаппарата, улучшению инвестиционного климата и росту экономики.

    Глава государства выразил надежду, что с первых дней действия Кодекса судьи будут готовы работать по обновленному алгоритму, в новой для казахстанского правосудия парадигме мышления.

    Президент подчеркнул, что одной из первостепенных задач государства остается реальная защита прав и интересов граждан и предпринимателей.

    Напомним, Главой государства 29 июня 2020 года был подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он будет вводиться в действие с 1 июля 2021 года. Проект кодекса предусматривает несколько целей. Во-первых, закрепить совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Суды Права человека Акорда Другие государственные органы
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