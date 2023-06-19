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    Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана

    19 Июня 2023, 19:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы казахско-узбекского сотрудничества в контексте развития межпарламентских связей и придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Танзилу Нарбаеву, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за поддержку и активное участие в важной инициативе – Диалоге женщин стран Центральной Азии, состоявшемся сегодня в Астане.

    Глава нашего государства выразил уверенность в том, что итоги первого заседания этой площадки будут способствовать активизации внутрирегионального взаимодействия и позволят выработать долгосрочные решения в области обеспечения гендерного равенства и устойчивого развития в Центральной Азии.

    Президент отметил, что визит председателя Сената является наглядным примером особого характера двустороннего сотрудничества и полностью соответствует уровню стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном.

    «Мы высоко оцениваем итоги моего государственного визита в Узбекистан в декабре прошлого года. 3 марта текущего года состоялась неофициальная встреча в Шымкенте, в ходе которого обсуждались наиболее актуальные вопросы взаимодействия между нашими странами. Отрадно, что ведется слаженная работа не только на правительственном уровне, но и активно развивается межпарламентская дипломатия. Поэтому, я приветствую проведение второго Межпарламентского форума в следующем году в Самарканде», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила за теплый прием и передала слова приветствия от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

    «Мы высоко оцениваем широкомасштабные реформы, которые осуществляются под Вашим руководством в Казахстане. Хочу поздравить Вас с успешным проведением крупных мероприятий, способствовавших политической модернизации всей системы Казахстана. Ваша страна идет в правильном пути и народ активно поддерживает реформы, которые Вы осуществляете. Мы видим и радуемся этому», – отметила председатель Сената.

    В завершение Глава государства высказал теплые слова приветствия и добрые пожелания в адрес лидера Узбекистана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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