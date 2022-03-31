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    Глава государства принял Председателя Сената Маулена Ашимбаева

    31 Марта 2022, 19:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах прошедшего в Алматы юбилейного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, посвященного 30-летию со дня создания организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Председатель Сената также проинформировал Президента о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре этого года в Нур-Султане.

    Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача – закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности.

    Маулен Ашимбаев рассказал о законотворческой работе Палаты, направленной на осуществление ключевых положений Послания народу Казахстана.

    Глава государства отметил необходимость качественного законодательного обеспечения социально-экономических и политических реформ в стране.

    Спикер Сената также представил информацию об итогах выезда парламентариев в регионы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Сенат Маулен Ашимбаев
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