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Глава государства принял Председателя Сената Маулена Ашимбаева

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Марта 2022, 19:05
Глава государства принял Председателя Сената Маулена Ашимбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах прошедшего в Алматы юбилейного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, посвященного 30-летию со дня создания организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель Сената также проинформировал Президента о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре этого года в Нур-Султане.

Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача – закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности.

Маулен Ашимбаев рассказал о законотворческой работе Палаты, направленной на осуществление ключевых положений Послания народу Казахстана.

Глава государства отметил необходимость качественного законодательного обеспечения социально-экономических и политических реформ в стране.

Спикер Сената также представил информацию об итогах выезда парламентариев в регионы.


Президент Казахстана   Акорда   Сенат   Маулен Ашимбаев  
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