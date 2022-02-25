Глава государства принял председателя Счетного комитета
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Президенту было доложено об исполнении его поручений, данных Счетному комитету.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных итогах аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году. Всего за отчетный период проведено 21 аудиторское мероприятие на 155 объектах с охватом более 32 трлн тенге бюджетных средств. По всем выявленным нарушениям приняты меры, в том числе с передачей материалов в правоохранительные органы.
Наталья Годунова сообщила, что в рамках реализации поручений Главы государства завершен аудит в квазигосударственном секторе, проведена оценка эффективности деятельности специальных экономических зон, системы управления земельными ресурсами, использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио и борьбу с пандемией.
По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности Счетного комитета в рамках реализации новой экономической политики и развития системы государственного аудита.
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