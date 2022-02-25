+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства принял председателя Счетного комитета

25 Февраля 2022 19:04
Поделиться:
Глава государства принял председателя Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Президент РК поставил задачи перед новым руководителем Агентства по противодействию коррупции
Проблемные вопросы СПК «Астана» озвучили депутаты Глава государства дал поручения новому министру внутренних дел Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции

Президенту было доложено об исполнении его поручений, данных Счетному комитету.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных итогах аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году. Всего за отчетный период проведено 21 аудиторское мероприятие на 155 объектах с охватом более 32 трлн тенге бюджетных средств. По всем выявленным нарушениям приняты меры, в том числе с передачей материалов в правоохранительные органы.

Наталья Годунова сообщила, что в рамках реализации поручений Главы государства завершен аудит в квазигосударственном секторе, проведена оценка эффективности деятельности специальных экономических зон, системы управления земельными ресурсами, использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио и борьбу с пандемией.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности Счетного комитета в рамках реализации новой экономической политики и развития системы государственного аудита.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Бюджет  
Поделиться:
Новости по теме
Президент РК поставил задачи перед новым руководителем Агентства по противодействию коррупции
Проблемные вопросы СПК «Астана» озвучили депутаты
Глава государства дал поручения новому министру внутренних дел
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
3 Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
4 Назначен новый глава МВД РК
5 Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
6 Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Читайте также
Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
Назначен новый глава МВД РК
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив