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    Глава государства принял председателя Счетного комитета

    1 Июля 2021, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя Счетного комитета Натальи Годуновой об основных выводах заключения к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, принятому на совместном заседании Парламента на прошлой неделе.

    Председатель Счетного комитета также доложила об основных итогах аудитов управления земельными ресурсами, специальных экономических зон и АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

    По итогам встречи Главой государства даны соответствующие поручения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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