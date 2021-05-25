Глава государства принял председателя «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации значимых инфраструктурных, нефтегазовых и энергетических проектов.

Алмасадам Саткалиев также рассказал Президенту о планах по модернизации газотранспортной инфраструктуры, строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак и модернизации железнодорожного транзитного коридора Достык – Мойынты.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся реализации инфраструктурных проектов, создания новых рабочих мест и увеличения доли казахстанского содержания.