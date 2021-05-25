17:41, 25 Май 2021 | GMT +6
Глава государства принял председателя «Самрук-Казына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Президенту Казахстана было доложено о текущей деятельности и ключевых финансовых показателях АО «ФНБ «Самрук-Казына», санитарно-эпидемиологической обстановке на предприятиях, а также о ходе вакцинации сотрудников Фонда.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации значимых инфраструктурных, нефтегазовых и энергетических проектов.
Алмасадам Саткалиев также рассказал Президенту о планах по модернизации газотранспортной инфраструктуры, строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак и модернизации железнодорожного транзитного коридора Достык – Мойынты.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся реализации инфраструктурных проектов, создания новых рабочих мест и увеличения доли казахстанского содержания.