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    17:41, 25 Май 2021 | GMT +6

    Глава государства принял председателя «Самрук-Казына»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    Президенту Казахстана было доложено о текущей деятельности и ключевых финансовых показателях АО «ФНБ «Самрук-Казына», санитарно-эпидемиологической обстановке на предприятиях, а также о ходе вакцинации сотрудников Фонда.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации значимых инфраструктурных, нефтегазовых и энергетических проектов.

    Алмасадам Саткалиев также рассказал Президенту о планах по модернизации газотранспортной инфраструктуры, строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак и модернизации железнодорожного транзитного коридора Достык – Мойынты.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся реализации инфраструктурных проектов, создания новых рабочих мест и увеличения доли казахстанского содержания.


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