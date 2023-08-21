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    Глава государства принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга

    21 Августа 2023, 13:12

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе беседы были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна заинтересована в реализации крупных совместных инвестиционных проектов.

    Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.

    Президент поприветствовал планы компании и заверил, что Правительством нашей страны будет оказано всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.

    SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам был подписан ряд документов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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