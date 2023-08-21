Глава государства принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе беседы были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна заинтересована в реализации крупных совместных инвестиционных проектов.

Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.

Президент поприветствовал планы компании и заверил, что Правительством нашей страны будет оказано всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.

SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов.

Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам был подписан ряд документов.