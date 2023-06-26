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Глава государства принял председателя правления КазМунайГаза

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Июня 2023, 19:00
Глава государства принял председателя правления КазМунайГаза Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет об итогах операционной и финансовой деятельности компании за первое полугодие 2023 года. Президент был проинформирован, что по всем ключевым показателям «КазМунайГаз» достиг роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Магзум Мирзагалиев доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в частности, о строительстве завода по производству полиэтилена мощностью 1 250 тысяч тонн в год в Атырауской области и гибридной электростанции на возобновляемых источниках энергии в городе Жанаозене Мангистауской области.

Президенту была представлена информация о работе нефтеперерабатывающих заводов, темпах производства и формирования резервов горюче-смазочных материалов. В частности, «КазМунайГаз» намерен совместно с французской компанией Air Liquide реализовать проект, который позволит производить до 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива на Павлодарском нефтехимическом заводе.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию геологоразведочных работ и привлечению крупных инвесторов к изучению перспективных разведочных участков.


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