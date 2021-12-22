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Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына»

22 Декабря 2021 18:23
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Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности «Самрук-Казына» за текущий год.

Как сообщил Алмасадам Саткалиев, по итогам 2021 года доход Фонда ожидается в размере 10,5 трлн тенге, что на 22 % выше плановых показателей. Основными факторами роста стали цены на нефть, увеличение объема грузовых перевозок, транзита, производства и передачи электроэнергии.

Президент был проинформирован об исполнении его поручений по финансированию социальных и инфраструктурных объектов. В частности, о ходе реализации 11 приоритетных проектов в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Проекты были одобрены Советом по управлению Фондом и вошли в Общенациональный план мероприятий по реализации послания Главы государства.


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#Президент Казахстана   #Экономика  
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