Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности «Самрук-Казына» за текущий год.
Как сообщил Алмасадам Саткалиев, по итогам 2021 года доход Фонда ожидается в размере 10,5 трлн тенге, что на 22 % выше плановых показателей. Основными факторами роста стали цены на нефть, увеличение объема грузовых перевозок, транзита, производства и передачи электроэнергии.
Президент был проинформирован об исполнении его поручений по финансированию социальных и инфраструктурных объектов. В частности, о ходе реализации 11 приоритетных проектов в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Проекты были одобрены Советом по управлению Фондом и вошли в Общенациональный план мероприятий по реализации послания Главы государства.
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