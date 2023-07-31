Глава государства принял председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Каната Шарлапаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами деятельности холдинга «Байтерек» за I полугодие 2023 года, в том числе с ходом реализации инициатив по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По данным, представленным Президенту, объем финансирования крупного бизнеса составил 114,4 млрд тенге. Холдинг активно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, в частности, через фонд «Даму», который поддержал более чем 15 тысяч предпринимателей.

Главе государства было доложено, что с начала 2023 года «Отбасы банк» помог обеспечить жильем 29 тысяч семей. Банк активно участвует в программе субсидирования аренды, которая представляет собой форму безвозмездной государственной поддержки граждан, включая инвалидов I и II групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей-сирот, и многодетные семьи. В первом полугодии было одобрено более 9 тысяч заявок.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что через АО «Аграрная кредитная корпорация» с начала года было выделено более 271 млрд тенге и поддержано порядка 9 тысяч фермеров. В этом году засеяно 3,5 млн гектаров земли, это 15 % от всех посевных площадей страны. В целях укрепления продовольственной безопасности и снижения импортозависимости было выделено свыше 131 млрд тенге на кредитование инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Свыше 70% объема финансирования аграрного сектора приходится на АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс».

В завершение Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на улучшение условий для развития бизнеса и совершенствование социальной жилищной политики.