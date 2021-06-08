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    Глава государства принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева

    8 Июня 2021, 19:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву представили отчет о результатах деятельности за 2020 год и стратегии развития национальной компании на среднесрочный период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Алик Айдарбаев сообщил Президенту, что в условиях кризиса «КазМунайГаз» сохранил финансовую устойчивость и в настоящее время работает над достижением «допандемических» показателей.

    Глава государства был проинформирован о текущем статусе инвестиционных проектов недропользования «Абай», «Исатай», «Женис», «Аль-Фараби» на каспийском шельфе. Алик Айдарбаев отдельно доложил о ходе работы по нефтегазохимическим проектам по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена, а также о планах по развитию возобновляемых источников энергии и декарбонизации деятельности компании.

    Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» также рассказал Президенту о социально значимых проектах, реализуемых национальной компанией, в частности, о реконструкции магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» и строительстве опреснительного завода в поселке Кендирли Мангистауской области.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев дал Алику Айдарбаеву ряд поручений, направленных на дальнейшее поддержание финансовой устойчивости национальной компании, реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, использование возобновляемых источников энергии. Глава государства также поручил держать на контроле вопросы занятости и социального благополучия производственного персонала компании.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана КазМунайГаз Акорда
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