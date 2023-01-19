Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Президенту была представлена стратегия развития национального почтового оператора.

Как сообщила Асел Жанасова, приоритетными направлениями в деятельности «Казпочты» станут финансовое оздоровление; развитие социального банка и усиление роли финансовых услуг; расширение возможностей предоставления государственных услуг на базе существующей инфраструктуры; повышение эффективности традиционного почтового бизнеса с фокусом на электронную коммерцию и международные посылки.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах компании по развитию инфраструктуры, логистической и филиальной сетей с целью предоставления возможности бизнесу доставлять услуги и товары до каждого жителя села.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить реализацию стратегии по данным направлениям, подчеркнув социальную значимость присутствия почтового оператора в регионах.

Фото:akorda.kz



