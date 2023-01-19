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    Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»

    19 Января 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Президенту была представлена стратегия развития национального почтового оператора.

    Как сообщила Асел Жанасова, приоритетными направлениями в деятельности «Казпочты» станут финансовое оздоровление; развитие социального банка и усиление роли финансовых услуг; расширение возможностей предоставления государственных услуг на базе существующей инфраструктуры; повышение эффективности традиционного почтового бизнеса с фокусом на электронную коммерцию и международные посылки.

    Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах компании по развитию инфраструктуры, логистической и филиальной сетей с целью предоставления возможности бизнесу доставлять услуги и товары до каждого жителя села.

    По итогам встречи Глава государства поручил продолжить реализацию стратегии по данным направлениям, подчеркнув социальную значимость присутствия почтового оператора в регионах.

    Фото:akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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