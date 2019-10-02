Глава государства принял председателя Нацбанка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Главе государства было доложено о деятельности Национального банка и состоянии финансового рынка страны за последние 9 месяцев, а также мерах по сохранению инфляции в пределах целевого коридора и обеспечению качественного роста кредитования экономики.
Кроме того, Президенту была представлена информация о реализации программ льготного кредитования, проведении независимой оценки качества активов банков второго уровня.
Е. Досаев также рассказал о ходе исполнения ранее данных поручений Главы государства. В частности, председатель Национального банка доложил об итогах проведенной работы по прощению задолженности и пени по потребительским кредитам гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Президент поручил председателю Национального банка обеспечить эффективную работу финансового сектора.
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