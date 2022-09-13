Глава государства принял председателя наблюдательного совета компании «CLAAS Group»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя наблюдательного совета компании «CLAAS Group» Катрину Клаас-Мюльхойзер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы с Касым-Жомартом Токаевым Катрина Клаас-Мюльхойзер поделилась планами по расширению производства сельскохозяйственной техники в Казахстане.

Компания «CLAAS Group» в прошлом году запустила завод по сборке комбайнов, тракторов, посевных комплексов и жаток в Петропавловске. В настоящее время собрано более 400 единиц техники, в том числе высокопроизводительные комбайны.

Президент был также проинформирован о мерах по локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих.

Глава государства, отметив значительный потенциал агропромышленного комплекса страны, подчеркнул важность обновления парка сельхозтехники и увеличения местного содержания.

Участники встречи выразили удовлетворение развитием сотрудничества.

Фото: akorda.kz