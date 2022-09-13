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    Глава государства принял председателя наблюдательного совета компании «CLAAS Group»

    13 Сентября 2022, 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя наблюдательного совета компании «CLAAS Group» Катрину Клаас-Мюльхойзер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы с Касым-Жомартом Токаевым Катрина Клаас-Мюльхойзер поделилась планами по расширению производства сельскохозяйственной техники в Казахстане.

    Компания «CLAAS Group» в прошлом году запустила завод по сборке комбайнов, тракторов, посевных комплексов и жаток в Петропавловске. В настоящее время собрано более 400 единиц техники, в том числе высокопроизводительные комбайны.

    Президент был также проинформирован о мерах по локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих.

    Глава государства, отметив значительный потенциал агропромышленного комплекса страны, подчеркнул важность обновления парка сельхозтехники и увеличения местного содержания.

    Участники встречи выразили удовлетворение развитием сотрудничества.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Экономика Сельское хозяйство
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