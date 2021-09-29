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    Глава государства принял председателя Милли Меджлиса Азербайджана

    29 Сентября 2021, 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сагибу Гафарову. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особый характер казахско-азербайджанских отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «В последние годы наше межгосударственное сотрудничество очень успешно развивается по восходящей линии. Я нахожусь в постоянном контакте с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы постоянно обмениваемся мнениями о текущей ситуации, о перспективах развития, взаимоотношениях между нашими странами. Мы очень успешно сотрудничаем начиная с обретения независимости», – сказал Глава государства.

    Президент Казахстана с удовлетворением отметил активизацию межпарламентского диалога между странами.

    «В последние годы парламентская дипломатия приобретает все большее политическое значение, о чем свидетельствуют итоги состоявшегося на днях заседания ТюркПА. Это заседание было в высшей степени успешным, принят очень содержательный совместный документ», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Поблагодарив Главу государства за возможность встречи, председатель Милли Меджлиса передала привет и наилучшие пожелания Президента Ильхама Алиева, а также рассказала об итогах работы ТюркПА.

    «Мы были очень рады участвовать в работе Ассамблеи. За те два дня, что мы провели в Туркестане – духовном центре казахского народа, мы увидели ту работу, которая там проводится. Мы были восхищены всем, что увидели. Я хочу отметить, что Азербайджан и Казахстан являются братскими государствами, которые объединяет очень многое. Это тюркские корни, общая культура и схожесть наших традиций, в то же время Азербайджан и Казахстан являются стратегическими партнерами», – сказала Сагиба Гафарова.

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