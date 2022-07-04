Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту была представлена информация о проведенной законотворческой работе во второй сессии VII созыва Мажилиса. По словам Спикера нижней палаты Парламента, ряд принятых законов был направлен на законодательное обеспечение инициированных Главой государства реформ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил Ерлан Кошанов, в настоящее время депутаты выехали в регионы для проведения встреч с населением и получения обратной связи по ситуации на местах. Мажилисмены изучат и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с Правительством.

Президент был проинформирован о новых форматах работы нижней палаты Парламента, в том числе о создании Общественной палаты.

Кроме того, Ерлан Кошанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе партии «АMANAT» по обеспечению социальной справедливости в обществе и повышению благосостояния граждан. Так, в рамках проекта «Жер аманаты» осуществляется возврат в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения.

Совместно с Правительством партией реализуется проект «Ауыл аманаты». Сельчане будут обучаться новым компетенциям по производству сельхозпродукции с учетом требований розничных сетей и запросов потребителей. Планируется охватить 2400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек.

Председатель Мажилиса также доложил Главе государства об итогах участия делегации Казахстана в ХІ пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран, прошедшем в городе Чолпон-Ата 23-24 июня.

Фото: akorda.kz



