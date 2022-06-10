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Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
10 Июня 2022 17:56

Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса проинформировал Президента о предстоящей законотворческой работе по дальнейшей практической реализации конституционной реформы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Председатель нижней палаты Парламента рассказал, что мажилисменами и членами партии «AMANAT» в рамках разъяснительной кампании по референдуму было собрано более 20 тыс. обращений граждан. Все предложения и вопросы казахстанцев будут отработаны совместно с Правительством и учтены в законотворческой работе.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с итогами участия делегации Казахстана в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, прошедшем в Ереване 6 июня. В ходе мероприятия были озвучены результаты работы международной миссии наблюдателей ПА ОДКБ, которая признала прошедший референдум полностью соответствующим национальному законодательству страны. Парламентская Ассамблея также обсудила развитие миротворческого потенциала ОДКБ под эгидой ООН для решения вопросов безопасности на международном и региональном уровнях.


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