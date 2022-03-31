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    Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

    31 Марта 2022, 16:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе нижней палаты Парламента по законодательному обеспечению положений, содержащихся в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Согласно информации, представленной Главе государства, с начала второй сессии в работе у мажилисменов находилось 96 законопроектов, из которых 53 одобрено и направлено в Сенат.

    Председатель Мажилиса также рассказал о новых форматах работы нижней палаты Парламента. Депутаты теперь уделяют приоритетное внимание повышению открытости своей работы, укреплению парламентской культуры и усилению взаимодействия с гражданами. Чаще будут проводиться парламентские слушания и другие мероприятия по наиболее важным общественным проблемам.

    В нижней палате Парламента будут внедрены новые механизмы работы с обращениями граждан, в том числе по вопросам, поднимаемым в ходе выездов депутатов в регионы. Мажилисмены будут проводить регулярные встречи с избирателями на местах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Мажилис Ерлан Кошанов
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