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Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Марта 2022, 16:26
Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе нижней палаты Парламента по законодательному обеспечению положений, содержащихся в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно информации, представленной Главе государства, с начала второй сессии в работе у мажилисменов находилось 96 законопроектов, из которых 53 одобрено и направлено в Сенат.

Председатель Мажилиса также рассказал о новых форматах работы нижней палаты Парламента. Депутаты теперь уделяют приоритетное внимание повышению открытости своей работы, укреплению парламентской культуры и усилению взаимодействия с гражданами. Чаще будут проводиться парламентские слушания и другие мероприятия по наиболее важным общественным проблемам.

В нижней палате Парламента будут внедрены новые механизмы работы с обращениями граждан, в том числе по вопросам, поднимаемым в ходе выездов депутатов в регионы. Мажилисмены будут проводить регулярные встречи с избирателями на местах.

Президент Казахстана   Акорда   Мажилис   Ерлан Кошанов  
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