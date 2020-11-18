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    Глава государства принял председателя Конституционного Совета Кайрата Мами

    18 Ноября 2020, 15:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарта Токаева проинформировали об итогах мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан.

    По словам Председателя Конституционного Совета, несмотря на пандемию коронавируса Национальный план мероприятий по организации и проведению юбилея Основного закона в целом исполнен.

    Президенту была представлена информация о поступивших по результатам проведенных мероприятий предложениях, направленных на всемерную реализацию потенциала Основного закона и укрепление режима конституционной законности в стране. Часть из них связанна с дальнейшим совершенствованием правовых основ Конституционного Совета и усилением гарантий защиты конституционных прав граждан.

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что Конституция является основой казахстанской государственности и стратегии развития страны. В рамках предстоящего Года 30-летия Независимости государственные органы и граждане должны глубоко вникнуть в суть конституционных положений и руководствоваться ими.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда
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