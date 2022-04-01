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    15:59, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава государства принял Председателя Духовного управления мусульман Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи Президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан.

    Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с основными направлениями деятельности Духовного управления мусульман Казахстана и планами на предстоящий период.

    Наурызбай кажы Таганулы сообщил Главе государства, что 2022 год по инициативе ДУМК посвящен теме «Ислам – религия единства и солидарности». В связи с этим в течение года запланировано проведение различных форумов. Верховный муфтий сообщил о реализации ряда начинаний духовно-просветительского характера. В качестве примера он привел открытие «Школы бабушек», которая призвана укрепить связь между поколениями.

    Президент был проинформирован о мероприятиях, которые будут организованы Духовным управлением во время поста Ораза, а также о предстоящем учреждении Коллегии верховных муфтиев тюркоязычных стран.


    Фото: akorda.kz

    Теги:
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