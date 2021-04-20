Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали о ходе подготовки избирательных органов к предстоящим во втором полугодии текущего года прямым выборам акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа.

Также были рассмотрены меры по защите здоровья участников избирательного процесса в условиях пандемии.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Берику Имашеву ряд конкретных поручений.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов аулов.



