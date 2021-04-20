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    Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии

    20 Апреля 2021, 12:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарта Токаева проинформировали о ходе подготовки избирательных органов к предстоящим во втором полугодии текущего года прямым выборам акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа.

    Также были рассмотрены меры по защите здоровья участников избирательного процесса в условиях пандемии.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Берику Имашеву ряд конкретных поручений.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов аулов.


    Автор:

    Президент Казахстана Права человека Акорда Выборы Другие государственные органы Послание Президента РК-2020
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