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Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции

12 Ноября 2020 16:20
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Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе, проведенной Агентством за период с момента его формирования. Серик Жумангарин рассказал о реализации ведомством политики транспарентности и о создании краудсорсинговых площадок и совета по барьерам, которые предоставляют возможность обсуждения проблемных вопросов с участием представителей бизнеса и общественности.

Президенту было доложено об исполнении его поручений по снижению стоимости ПЦР-тестирования и средств индивидуальной защиты, а также цен в аэропортах Казахстана.

Кроме того, Главе государства был представлен отчет о работе Агентства по защите и развитию конкуренции по регулированию деятельности товарных бирж, снижению цен на сжиженный газ, стабилизации ситуации на рынке лекарственных средств.

Глава государства поручил держать на особом контроле вопросы ценообразования на ПЦР-тестирование, средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты.

Президентом поставлен ряд задач по дальнейшему развитию конкуренции, повышению эффективности экономики, а также развитию товарных бирж.


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